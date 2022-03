Scholz rejeita apelos para banir importações de energia russa

Apoie o 247

247 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, resistiu aos apelos do restante do Ocidente e da Ucrânia pelo banimento de importações russas de petróleo e gás natural.

“A Europa isentou deliberadamente o fornecimento de energia da Rússia de sanções”, disse Scholz em comunicado, acrescentando:

“No momento, o fornecimento de energia da Europa para geração de calor, mobilidade, fornecimento de energia e indústria não pode ser garantido de outra forma. É por isso de fundamental importância para a prestação de serviços públicos e para o cotidiano dos nossos cidadãos."

Scholz disse que seu governo e parceiros europeus estão "trabalhando duro há meses" para desenvolver alternativas ao fornecimento de energia russo, mas enfatizou que "isso não pode ser feito da noite para o dia".



"É por isso que é uma decisão consciente de nossa parte continuar as atividades de empresas na área de fornecimento de energia com a Rússia", acrescentou Scholz. (Com informações do Politico).

