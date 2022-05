Scholz sofre derrota em importante polo industrial alemão

Apoie o 247

Düsseldorf (Alemanha) (AFP) – O Partido Social Democrata (SPD) do chanceler Olaf Scholz sofreu uma derrota esmagadora em uma importante eleição regional alemã neste domingo, mostraram pesquisas de boca de urna, em um veredicto condenatório sobre sua percepção fraca de resposta à guerra na Ucrânia.

A provável perda do SPD na Renânia do Norte-Vestfália seria um grande golpe para Scholz, que detém as rédeas da maior economia da Europa há menos de seis meses.

Os resultados preliminares da votação no estado mais populoso da Alemanha mostraram o SPD com cerca de 28 por cento, com a conservadora CDU bem na frente com cerca de 35 por cento.

O resultado seria o pior resultado do SPD no estado, um próspero polo industrial que abriga cerca de 13 milhões de eleitores e cerca de um quarto da população.

A Renânia do Norte-Vestfália, que abriga as principais cidades de Colônia, Bonn, Duesseldorf, Essen e Dortmund, foi um reduto do SPD durante as décadas de 1980 e 1990, mas era governada pela CDU desde sua última eleição em 2017.

Naquela época, a CDU sob Armin Laschet triunfou com cerca de 33% dos votos, enquanto o SPD terminou com 31,2%.

Laschet substituiu Angela Merkel como líder da CDU antes de perder para Scholz na corrida para se tornar chanceler no ano passado.

A CDU na Renânia do Norte-Vestfália é agora liderada pelo moderado Hendrik Wuest, 46, que disse acreditar que seu partido era "claramente a força mais forte" e tinha mandato para formar o próximo governo regional.

