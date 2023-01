Scholz vai anunciar R$ 170 milhões ao Fundo Amazônia durante visita a Brasília

Apoie o 247

247 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai oficializar em sua visita ao Brasil, na próxima segunda-feira (30), a liberação de cerca de 170 milhões de reais para o Fundo Amazônia, disse nesta sexta-feira (27) o embaixador Kenneth Nóbrega, secretário de Europa do Itamaraty, conforme a Reuters.

Em dezembro, depois da confirmação da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Alemanha e a Noruega, principais financiadores do Fundo Amazônia, já haviam se comprometido a liberar novos recursos. O governo brasileiro também recebeu a sinalização positiva de outros potenciais doadores, como o Reino Unido e o ator Leonardo DiCaprio.

Alemanha e Noruega haviam congelado a liberação de recursos para o Fundo Amazônia em 2019, quando Jair Bolsonaro levantou suspeitas de irregularidades na atuação de ONGs que recebiam recursos do fundo. O então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mudou as regras de gestão da iniciativa sem consultar os doadores, e o fundo ficou em suspendo desde então. (Com Reuters).

