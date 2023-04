Scott Ritter: o futuro da estratégia nuclear dos EUA

Apoie o 247

ICL

Por Scott Ritter, especial para ConsortiumNews. Tradução automática

Os Estados Unidos se encontram vagando em um deserto de indecisão quando se trata de política de controle de armas.

A situação em relação ao status do último tratado de controle de armas nucleares existente com a Rússia – o novo tratado START – é terrível. A implementação está atualmente congelada depois que a Rússia suspendeu sua participação em protesto contra um objetivo político declarado dos EUA de buscar a derrota estratégica da Rússia, algo que a Rússia considera incompatível com a abertura de sua dissuasão nuclear estratégica (que existe precisamente para impedir a derrota estratégica da Rússia) à inspeção por autoridades americanas.

Os EUA não estão conversando com a Rússia sobre o futuro do controle de armas quando o Novo START expirar em fevereiro de 2026.

Além disso, as consequências da política dos EUA de buscar a derrota estratégica da Rússia levaram Moscou a alterar radicalmente sua posição em relação a futuros tratados de controle de armas. Qualquer acordo futuro deve, do ponto de vista russo, incluir defesa antimísseis; os arsenais nucleares franceses e britânicos, bem como a dissuasão nuclear da OTAN fornecida pelos EUA.

A Rússia complicou ainda mais quaisquer negociações futuras ao implantar armas nucleares táticas em seu enclave báltico em Kaliningrado, além de estender seu guarda-chuva nuclear controlado pela Rússia à Bielo-Rússia, onde espelhou o guarda-chuva nuclear da OTAN.

A situação atual em relação ao controle de armas estratégicas entre os EUA e a Rússia pode ser comparada a um paciente em suporte de vida que ninguém está tentando reanimar.

A Rússia está finalizando uma grande modernização de suas forças nucleares estratégicas, construídas em torno do novo míssil balístico intercontinental pesado Sarmat (ICBM) e do veículo de reentrada hipersônico Avangard. Os Estados Unidos estão prestes a iniciar sua própria atualização multibilionária para a Tríade nuclear dos EUA, composta pelo bombardeiro furtivo B-21, o submarino de mísseis da classe Columbia e o novo Sentinel ICBM.

Se não existir nenhum veículo de tratado projetado para limitar de forma verificável a implantação dessas novas armas, uma vez que o Novo START expire, os EUA e a Rússia se encontrarão envolvidos em uma corrida armamentista nuclear irrestrita que aumenta drasticamente a probabilidade de conflito nuclear não intencional.

Quando visto sob esta luz, o futuro da segurança global depende da capacidade da Rússia e dos EUA retornarem à mesa de negociações e ressuscitarem o controle de armas de seu atual estado moribundo.

A chave para isso será a disposição de Washington de incorporar as preocupações russas à postura nuclear dos EUA. Para conseguir isso, o estabelecimento nuclear dos EUA terá que ser sacudido das suposições políticas calcificadas que guiaram a política de controle de armas dos EUA desde o fim da Guerra Fria.

A primeira e mais importante dessas suposições é a necessidade de promover e manter a primazia dos EUA na capacidade global de armas nucleares. Se tal suposição for descartada, estará vinculado à pessoa que ocupa a Casa Branca após a expiração de fevereiro de 2026 do Novo START.

Isso torna a eleição presidencial dos EUA em 2024 uma das mais críticas da história recente. Simplificando, o futuro da humanidade pode depender de quem o povo americano votar em novembro de 2024.

O padrão de estabelecimento

O presidente Joe Biden indicou que buscará um segundo mandato. Embora alguns tenham opinado que, dada a idade de Biden, esse objetivo pode ser muito otimista, a realidade é que, se Biden, a vice-presidente Kamala Harris ou alguma outra pessoa designada pelo Partido Democrata estiver no cargo para continuar a agenda do governo Biden por mais quatro anos, as decisões sobre o futuro da postura nuclear dos EUA e, por extensão, a política de controle de armas, permanecerão nas mãos do mesmo establishment que nos colocou na situação em que estamos hoje.

É apropriado perguntar, portanto, se o “establishment” é ou não capaz de implementar as mudanças necessárias para colocar o controle de armas russo-americano de volta nos trilhos. A história sugere que não.

Biden concorreu em 2020 com a promessa de mudar a estratégia nuclear dos EUA para longe da política da era Bush, quando os ataques nucleares preventivos dos EUA eram uma possibilidade, para uma doutrina que sustentava que as forças nucleares dos EUA existem com o único propósito de dissuadir um ataque nuclear contra os EUA, ou retaliar se a dissuasão falhasse.

No entanto, uma vez eleito, a promessa de Biden caiu no esquecimento quando um “processo interinstitucional” dirigido por burocratas não eleitos e oficiais militares interveio para impedir que a retórica da campanha se tornasse política oficial.

Biden, como todos os presidentes americanos antes dele na era nuclear, não conseguiu e/ou não quis gastar o capital político necessário para assumir o empreendimento nuclear americano e, como resultado, o povo americano e o resto da humanidade são reféns de esse nexo mortal entre o complexo industrial militar dos EUA e o Congresso dos EUA.

O Congresso aloca dinheiro dos contribuintes para subscrever uma indústria de defesa orientada para armas nucleares, que por sua vez alimenta esse dinheiro de volta em contribuições de campanha que capacitam um Congresso comprometido a continuar financiando a empresa nuclear – criando um ciclo vicioso imune a mudanças por sua própria vontade.

Biden ou qualquer candidato democrata em 2024 é um subproduto deste mesmo estabelecimento e um participante voluntário do círculo corrupto de dinheiro e poder que é o complexo industrial-congressivo militar e nuclear. Em suma, se Biden ou seu procurador estiver sentado na Casa Branca em 2025, não haverá mudança na postura nuclear dos EUA sobre a política de controle de armas.

Isso significa que qualquer candidato controlado pelo Partido Democrata eleito em novembro de 2024 pode muito bem ser o último presidente a ocupar o cargo, dada a probabilidade de uma guerra nuclear entre os EUA e a Rússia, que uma postura nuclear inalterada e uma política de controle de armas promoverão.

O Padrão Trump

Donald Trump, que precedeu Biden como ocupante da 1600 Pennsylvania Avenue, jogou seu chapéu na corrida presidencial de 2024.

Dado o estado atual do Partido Republicano, que foi intimidado à submissão ao tipo de política populista “tornar a América grande novamente” de Trump, é altamente improvável que o Partido Republicano apresente um candidato primário capaz de derrotar Trump, apesar de seus dramas jurídicos em andamento.

Se Trump conseguiu uma segunda corrida presidencial bem-sucedida não é a questão aqui. Em vez disso, a questão é se Trump pode promover uma postura de controle de armas diferente de Biden e dos establishments democrata e republicano que poderiam se libertar das restrições existentes - dando uma chance ao controle de armas.

O histórico de Trump é decididamente misto a esse respeito. Por um lado, ele articulou algumas crenças fundamentais que, se incorporadas à política oficial dos EUA, poderiam alterar radicalmente a maneira como os EUA se relacionam com o resto do mundo e, ao fazê-lo, criar um novo paradigma capaz de sustentar uma revisão das armas política de controle.

A disposição de Trump de se libertar da prisão ideológica da russofobia desenfreada, considerando a possibilidade de relações amistosas entre os EUA e a Rússia, o torna único entre os principais candidatos presidenciais de qualquer um dos partidos.

Da mesma forma, o questionamento de Trump sobre a viabilidade e o propósito da OTAN significa que um futuro governo Trump pode se envolver nos tipos de reestruturação política que põem fim ao estado perpétuo de tensão entre a OTAN e a Rússia, já que a OTAN precisa de uma ameaça russa para justificar sua existência.

A diminuição da OTAN como motor de políticas liberaria tanto os Estados Unidos quanto a Europa para explorar mais racionalmente o potencial de um novo quadro de segurança europeu em um mundo pós-conflito ucraniano. Tal postura ajudaria, de uma só vez, a resolver muitas das questões adicionais que a Rússia agora insiste em fazer parte de qualquer futuro acordo EUA-Rússia de controle de armas, incluindo a defesa antimíssil, armas nucleares francesas e do Reino Unido e o sistema norte-americano de dissuasão nuclear da OTAN.

Mais importante, no entanto, é o histórico comprovado de Trump em se livrar de precedentes políticos do passado em busca de um desarmamento nuclear significativo.

O caso da Coreia do Norte se destaca. Trump se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jung-un em três ocasiões distintas para tentar promover a desnuclearização da Coreia do Norte. Embora essa jogada tenha falhado, em grande parte por causa da resistência à mudança por parte de figuras do establishment como o secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, e o conselheiro de segurança nacional John Bolton, o fato de Trump ter seguido esse caminho mostra que, ao contrário seus predecessores e sucessores, ele estava disposto a ir além em busca de mudanças revolucionárias na política de controle de armas dos EUA.

Mas há outro lado de Trump que é um mau presságio para qualquer mudança significativa no controle de armas russo-americano. Em primeiro lugar, está seu péssimo histórico no controle de armas.

Ele retirou-se do acordo nuclear com o Irã, retirou-se do tratado de Forças Nucleares Intermediárias e publicou como política o documento de postura nuclear mais agressiva da história recente, um documento que, segundo funcionários de Trump, foi projetado para “manter os russos na dúvida” sobre se os EUA usariam preventivamente armas nucleares.

Trump se recusou a se envolver significativamente com os russos em qualquer aspecto do controle de armas e, em vez disso, abraçou a modernização das forças nucleares estratégicas dos EUA. Em suma, não havia luz entre a política de controle de armas de Trump e a do “sistema”. De fato, pode-se argumentar que as políticas de Trump representaram uma escalada sobre a norma.

Depois, há a tendência de Trump para a arrogância pugilista, aparentemente motivada por alguma insegurança interna que exige que qualquer posição de negociação dos EUA seja assumida a partir de uma postura de força e domínio esmagadores. Ele falou em ser “amigo” da Rússia, apenas para se gabar abertamente de ser o “presidente mais duro de todos os tempos” quando se tratava de sancionar a Rússia.

Ele retirou-se do acordo nuclear com o Irã, impondo novas sanções, enquanto promovia a ideia de uma nova negociação que resolveria a questão nuclear iraniana. E sua iniciativa norte-coreana incluiu algumas das retóricas mais guerreiras proferidas por um presidente americano na era nuclear, prometendo “fogo e fúria” se a Coreia do Norte não seguisse a linha.

O ponto principal é que o “Padrão Trump” para o controle de armas é, em muitos aspectos, ainda mais perigoso do que o “estabelecimento”, promovendo uma postura agressiva baseada no domínio.

No final, Trump se mostrou incapaz de agir por sua própria crença, permitindo-se subordinar a uma ideologia radical de segurança nacional americana - a primeira ideologia de segurança nacional que promoveu o aprimoramento e a expansão do empreendimento nuclear americano - a trajetória exatamente oposta que os EUA precisam tomar em 2024.

Não há expectativa razoável de que um segundo mandato de Trump se desvie significativamente desse histórico.

Um novo padrão americano no controle de armas

A dura realidade hoje é que nenhuma das duas fontes potenciais de candidatos presidenciais viáveis para a eleição de 2024 – o Comitê Nacional Democrata ou os republicanos do MAGA – está posicionada para efetuar mudanças significativas e positivas em relação à postura nuclear dos EUA ou à política subjacente de controle de armas.

Isso deixa o povo americano e o mundo como um todo com a inevitabilidade de uma enorme corrida armamentista nuclear entre os EUA e a Rússia, que se desenrolará sem restrições por limitações significativas impostas pelo tratado de controle de armas.

Isso é nada menos que uma receita para o desastre, uma poção de bruxa de medo baseado na ignorância ampliada pela falta de inspeções destinadas a amenizar as preocupações sobre as respectivas ameaças nucleares representadas por duas nações que não estão mais dispostas a se envolver em um diálogo significativo e, como resultado, , empoleirado no precipício de um abismo apocalíptico.

Em suma, um voto para Biden/o establishment democrata ou Trump/MAGA republicanos é um voto a favor da roleta russa contínua com armas nucleares, onde existe apenas uma certeza - eventualmente a pistola disparará. Mas, neste caso, não é uma pistola, mas uma arma nuclear que leva a uma guerra nuclear geral e ao fim da vida no planeta Terra como atualmente a conhecemos e entendemos.

O comício realizado em Washington, DC, em 19 de fevereiro, forneceu uma plataforma para algumas vozes de sanidade que têm potencial presidencial, seja como candidatos independentes ou forasteiros desonestos dentro de seus respectivos estabelecimentos partidários. Tulsi Gabbard, Dennis Kucinich, Ron Paul e Jimmy Dore abordaram a ameaça representada pelas armas nucleares e a necessidade de controlá-las por meio de um controle de armas significativo.

Mas nenhum dos que falaram escreveu nada que pudesse remotamente constituir um “padrão” de controle de armas que pudesse competir com Biden ou Trump – ou seus representantes – no palco público. Além disso, além de Dore, um comediante, nenhum desses indivíduos anunciou a intenção de concorrer, tornando discutível, pelo menos por enquanto, a noção de uma terceira opção no controle de armas e na postura nuclear americana.

Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, anunciou sua intenção de desafiar Biden pela indicação democrata. Embora Kennedy, neste momento, pareça ser um tiro no escuro, a provável deterioração mental e física e a possível incapacitação de Biden entre agora e novembro de 2024, combinada com a inadequação da vice-presidente Kamala Harris como candidata presidencial, significa o campo democrata poderia ser aberto.

O anúncio de Kennedy o coloca em posição de ser o próprio candidato ou de desafiar qualquer figura do establishment que o Partido Democrata selecione para o cargo.

A questão é se Kennedy está disposto ou é capaz de articular um novo padrão americano sobre controle de armas, que abranja o melhor do Trump Standard sem a arrogância pugilista que Trump traz consigo.

Kennedy não publicou uma posição detalhada sobre o controle de armas e a postura nuclear dos EUA. Mas em uma conversa recente comigo, ele falou sobre o legado de seu tio, Jack Kennedy, e como ele se inspirou nesse legado.

Qualquer homem que se baseie na sabedoria e paciência demonstradas pelo presidente Kennedy para desarmar a Crise dos Mísseis de Cuba estaria no caminho certo quando se trata de controle de armas.

Scott Ritter é um ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA que serviu na ex-União Soviética implementando tratados de controle de armas, no Golfo Pérsico durante a Operação Tempestade no Deserto e no Iraque supervisionando o desarmamento de armas de destruição em massa. Seu livro mais recente é Desarmament in the Time of Perestroika , publicado pela Clarity Press.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.