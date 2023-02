Se a China se aliar à Rússia, haverá uma nova guerra mundial, diz Zelensky

Apoie o 247

Reuters - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em entrevista a um jornal nesta segunda-feira que um apoio da China à Rússia na guerra de Moscou contra a Ucrânia levaria a uma guerra mundial.

Os comentários de Zelensky vieram após a China dizer que os Estados Unidos não estavam em posição de fazer exigências, depois que o principal diplomata norte-americano advertiu seu homólogo chinês no fim de semana contra o fornecimento de armas à Rússia em sua guerra na Ucrânia.

"Para nós, é importante que a China não apoie a Federação Russa nesta guerra", disse Zelensky ao diário alemão Die Welt. "Na verdade, eu gostaria que ela estivesse do nosso lado. No momento, no entanto, não creio que seja possível".

"Mas vejo uma oportunidade para a China fazer uma avaliação pragmática do que está acontecendo aqui", acrescentou ele. "Porque se a China se aliar à Rússia, haverá uma guerra mundial, e eu acho que a China está ciente disso".

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, alertou no sábado o graduado diplomata chinês Wang Yi sobre as conseqüências caso a China forneça apoio material à invasão russa da Ucrânia, dizendo em uma entrevista após os dois se encontrarem que Washington estava preocupado que Pequim estivesse considerando fornecer armas a Moscou.

Zelensky disse ao Die Welt que a Ucrânia havia passado à presidente da Moldávia, Maia Sandu, informações de inteligência sugerindo que a Rússia estava planejando um golpe de Estado naquele país.

"Maia Sandu nunca me pediu ajuda, mas ela me agradeceu pela informação. Ela conhece muito bem nossa situação. A Ucrânia estará sempre pronta para ajudar a Moldávia", acrescentou ele.

O Kremlin disse nesta segunda-feira que as relações da Rússia com a Moldávia estão muito tensas e acusou os líderes moldavos de perseguir uma agenda anti-russa, uma semana depois que o país disse ter frustrado uma tentativa de golpe apoiada pela Rússia.

