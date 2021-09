"Se a fé tem uma cor, deve ser o vermelho da China", diz Meng Wanzhou, executiva da Huawei ao ser libertada e voltar ao país

Apoie o 247

247 - "Quando muitos chineses acordaram na manhã de sábado (25), surpresos com a notícia do retorno de Meng Wanzhou da Huawei ao país, alguns disseram que era a melhor notícia que recebiam há um bom tempo", escreve o jornal chinês Global Times.

O caso de destaque da prisão de Meng se tornou um dilema político que afeta significativamente o cenário geopolítico global. A solução do caso foi resultado de uma ação diplomática e de uma luta política.

A China e o Canadá perceberam a melhora do cenário com o compromisso assumido pelo governo Biden para resolver a questão. Isto também ajuda a pavimentar o caminho para a interação positiva entre as maiores economias do mundo no futuro próximo em meio a relações tensas entre a China e os EUA.

A prisão de Meng foi um erro da administração dos EUA que foi corrigido de acordo com o pedido da China, uma vez que a China apresentou duas listas aos EUA durante as negociações bilaterais em Tianjin em julho, incluindo a "Lista de Erros dos EUA que Devem Parar", que pedia a libertação de Meng, mostrando que as políticas da China relativamente aos Estados Unidos começaram a surtir efeito e os erros restantes dos EUA precisam ser corrigidos.

Depois de ficar longe da família por mais de 1.000 dias, Meng finalmente se reuniu com sua família e um momento tão emocionante também despertou reações do povo chinês que acredita firmemente que a pátria sempre os salvará das dificuldades.

"A cor vermelha, simbolizando a China, ilumina o brilho em meu coração", disse Meng em uma postagem compartilhada na rede social WeChat, observando que ela aprecia profundamente a pátria e a liderança do Partido Comunista da China, e que sem eles, ela não teria sido libertada.

