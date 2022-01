"Se a guerra estourar, todos perderão", diz presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko

Apoie o 247

Tass - “Se a guerra estourar, todos perderão”, disse o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em um discurso ao povo e ao parlamento do país na sexta-feira (28).

"Rejeitamos fortemente a guerra. A guerra é uma coisa ruim e terrível. Hoje, a vida é completamente diferente do que era em 1941. As pessoas eram mais simples naquela época. A maioria vivia uma vida mais simples e não era tão confortável quanto a nossa vida é agora. Deus me livre da guerra. Uma das primeiras coisas que teremos que fazer será deixar nossa vida confortável para trás e suportar as dificuldades da guerra. Quem quer isso? Ninguém quer. Ninguém no mundo quer isso ", destacou Lukashenko.

"Não haverá vitória nessa guerra, todos nós vamos perder, é por isso que não queremos guerra, já tivemos guerras suficientes", enfatizou. "Perdemos milhões de pessoas em guerras passadas, queremos viver e trabalhar em paz", observou Lukashenko. Segundo ele, a Bielorrússia nunca criou problemas para seus vizinhos e outras nações "e nunca criará nenhum".

