Apoie o 247

ICL

TASS - Se retomadas, as negociações entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente serão diretas, sem mediadores, o que seria a melhor opção, disse o diretor do Segundo Departamento CIS do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexey Polishchuk, em entrevista à TASS.

"Se e quando esses contatos forem retomados, eles provavelmente serão diretos também. E seria a melhor opção, pois a experiência provou que os mediadores ocidentais geralmente perseguem seus próprios objetivos e tentam influenciar as negociações, agindo não para resolver o problema. conflito, mas em seus próprios interesses políticos e econômicos", disse ele quando perguntado se o lado russo está pronto para possivelmente manter negociações futuras diretamente com as atuais autoridades de Kiev.

O diplomata destacou que as conversas do ano passado com o lado ucraniano foram diretas. "Até agora, só interagimos diretamente com os ucranianos, usando as plataformas que nos foram gentilmente fornecidas, o que realmente apreciamos. Três rodadas do diálogo russo-ucraniano foram realizadas na Bielo-Rússia e uma na Turquia em fevereiro-abril do ano passado. . Posteriormente, foram realizados contatos quase diários via link de vídeo. Foram conversas diretas com os ucranianos”, enfatizou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.