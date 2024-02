“Se houvesse um Lula lá atrás, talvez a Alemanha tivesse sido parada antes”, defende presidente da Fepal

Apoie o 247

247 - “O presidente Lula (PT) acertou em não se calar diante de um genocídio de Israel contra o povo palestino”, disse Ualid Rabah, presidente da Fepal (Federação Árabe Palestina do Brasil) ao defender o presidente Lula, alvo de ataques após Lula comparar o ataque o genocídio promovido por Israel na Faixa de Gaza com o holocausto.

“Dei uma pesquisada nas falas no início da Segunda Guerra Mundial, em qual foi o líder relevante no mundo que se opôs a Hitler. Não achei nenhum. Se houvesse um Lula lá atrás, talvez a Alemanha tivesse sido parada antes [...] A esmagadora maioria dos líderes mundiais, tacitamente, ao silenciarem, apoiam essa visão. Mas ninguém pode expor essa visão”, disse Ualid Rabah, presidente da Fepal, ao portal UOL.

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza.

