Se Rússia for bloqueada do SWIFT, Europa não receberá gás e óleo russo, diz senador russo

247, com TASS - Os países europeus não poderão receber gás, petróleo e metais da Rússia caso a Rússia seja desconectada do sistema de pagamento internacional SWIFT, disse Nikolay Zhuravlev, vice-presidente do Conselho da Federação, à TASS na terça-feira. O Conselho da Federação é a câmara alta do parlamento russo.



Mais cedo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o governo do Reino Unido está discutindo com os Estados Unidos a possibilidade de desconectar a Rússia da SWIFT em caso de uma suposta invasão do país à Ucrânia.



"O SWIFT é um sistema de liquidação, é um serviço. Portanto, se a Rússia for desconectada do SWIFT, não receberemos moeda [estrangeira], mas compradores, países europeus em primeiro lugar, não receberão nossos bens -- petróleo, gás , metais e outros componentes importantes de suas importações. Eles precisam disso? Não tenho certeza", disse Zhuravlev.



O senador observou que, embora o SWIFT seja conveniente e rápido, não é a única forma de transferência de dinheiro. Ele também acrescentou que a decisão conjunta do Reino Unido e dos EUA não é suficiente para desconectar potencialmente a Rússia do SWIFT e isso requer uma decisão única de todos os países participantes desse sistema.



"A SWIFT é uma empresa europeia, uma associação que envolve muitos países. Para tomar uma decisão sobre a desconexão, é necessária uma decisão única de todos os países participantes. As decisões dos Estados Unidos e do Reino Unido definitivamente não são suficientes. não tenho certeza de que outros países, especialmente aqueles em que a participação no comércio com a Rússia é significativa, apoiarão a paralisação", enfatizou Zhuravlev.



Nos últimos anos, Bruxelas levanta regularmente o tema de desconectar a Rússia da SWIFT em meio ao agravamento das relações entre Moscou e o Ocidente. Pela primeira vez, o Parlamento Europeu pediu a desconexão da Federação Russa do sistema de pagamentos interbancários em 2014 em uma resolução adotada após a reunificação da Crimeia com a Rússia.

Os EUA se preparam para o deslocar suprimentos de gás natural de todo o mundo para a Europa no caso de o fluxo da Rússia ser cortado, informa o The Guardian.

