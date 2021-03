“Se tivermos um excedente, vamos dividir com o mundo", diz Biden sobre vacinas

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (10) que o país comprou mais 100 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson contra Covid-19, reiterou a intenção de ter vacinas disponíveis para todos os norte-americanos adultos até maio e antecipou que doará excedente de imunizantes a outras nações.

"Estou fazendo isso porque neste esforço de guerra precisamos de flexibilidade máxima. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, e precisamos estar preparados", falou o mandatário dos EUA.

Biden destacou que somente com todo o mundo protegido do coronavírus é que os estadunidenses poderão também estar seguros. "Se tivermos um excedente, vamos dividir com o resto do mundo. Já decidimos que vamos trabalhar com a COVAX. Isto [o vírus] não é algo que dá para parar com uma cerca, não importa a altura da cerca ou do muro. Então não poderemos ter segurança até que o mundo esteja seguro".

