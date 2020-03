Sebastian Piñera culpa mulheres por abusos em evento contra feminicídio

"Às vezes não é somente a vontade dos homens de abusar, mas também a posição das mulheres em serem abusadas", disse o presidente do Chile nesta segunda-feira (2) edit

Opera Mundi - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, ao promulgar uma lei contra o feminicídio no país nesta segunda-feira (02/03), culpabilizou as mulheres vítimas de abusos dizendo que, "às vezes", demonstram uma "posição" favorável ao assédio.

"Às vezes não é somente a vontade dos homens de abusar, mas também a posição das mulheres em serem abusadas", disse Piñera.

A fala do mandatário chileno aconteceu durante a promulgação da lei Gabriela, que considera culpado o autor que mate uma mulher por motivos de ódio e gênero. O novo regulamento é em homenagem à Gabriela Alcaíno, de 17 anos, e sua mãe, Carolina Donoso, que foram assassinadas pelo ex-companheiro da jovem.

Piñera ainda disse que as vítimas não podem "permitir que [um abuso] aconteça" e que o governo tem que "corrigir quem abusa", alegando que toda a sociedade chilena estará disposta em ajudar a denunciar e impedir novos casos de abuso e feminicídio.

Continue lendo no Opera Mundi.