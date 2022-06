Secretária do Tesouro dos EUA propõe criação de 'cartel' contra a Rússia

Janet Yellen afirmou que os países devem formar uma coalizão contra "a dependência" do petróleo russo, de forma a limitar as receitas de Moscou edit

Sputnik - A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que os países que estão comprando petróleo de Moscou devem formar uma coalizão contra "a dependência" do petróleo russo, de forma a limitar as receitas de Moscou.

Desta forma, Yellen sugeriu a criação de "um cartel" de compradores de petróleo russo para evitar que os preços subam e, consequentemente, que a Rússia receba mais lucros.

"Precisaria ser um grupo razoavelmente grande de países que concordariam com isso. E seria necessário criar algo como uma coalizão", afirmou.

Contudo, as medidas já tomadas pelos EUA, União Europeia e Reino Unido contra a Rússia estão resultando em um grande aumento global dos preços dos alimentos e energia, provocando "níveis inaceitáveis" de inflação.

Após semanas de debate, a UE concordou com uma sexta rodada de sanções contra Moscou no final de maio, que incluiu, entre outras coisas, a proibição do petróleo russo. O bloco decidiu cortar imediatamente 75% das importações e 90% até o final do ano. No entanto, a Hungria e vários outros países receberam uma isenção devido à incapacidade de suas economias funcionarem sem os suprimentos russos.

