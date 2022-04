Secretário de Defesa dos EUA diz não acreditar que conflito na Ucrânia terminará em guerra nuclear

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que não acredita que o conflito na Ucrânia terminará em uma guerra nuclear, citando os esforços de países da região para evitar tal cenário.

As declarações foram cedidas durante uma entrevista à Fox News nesta terça-feira (26).

"Eu não acredito. Cada um que está nesta região, que faz parte da comunidade internacional, vai fazer tudo o que for necessário para garantir que isso não aconteça", disse Austin, quando perguntado se ele acredita que o conflito pode escalar a uma eventual guerra nuclear.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também disse não acreditar que o conflito na Ucrânia esteja se transformando em uma "guerra por procuração" entre os Estados Unidos e a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não é, esta é claramente a luta da Ucrânia. Os vizinhos, os aliados e os parceiros da Ucrânia estão se esforçando para garantir que tenham o que precisam para ter sucesso", disse Austin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia após as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pedirem ajuda para se defender dos ataques das tropas ucranianas.

Somente a infraestrutura militar do país está sendo visada pelo Exército da Federação da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou disse, em diversas ocasiões, que não mantém planos de ocupar o país ou tampouco de usar armas nucleares no conflito.

Desde que a Rússia lançou sua operação militar em fevereiro, os EUA forneceram pelo menos US$ 3,7 bilhões (R$ 18,3 bilhões) para apoiar as defesas da Ucrânia, com por volta de outros 30 países doando US$ 1,3 bilhão (R$ 6,4 bilhões), disse a Casa Branca nesta terça-feira (26).



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE