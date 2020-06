Secretário de Defesa dos EUA diz ser contra envio de tropas militares para conter protestos, apesar das ameaças de Trump

De acordo com o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, “a opção de usar forças ativas em uma função de aplicação da lei deve ser usada apenas como uma questão de último recurso e apenas nas situações mais urgentes e terríveis". "Eu não apoio a invocação da Lei da Insurreição" edit

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse na quarta-feira que não apóia a Lei da Insurreição para implantar forças ativas para conter a agitação civil por enquanto, apesar das ameaças do presidente Donald Trump de militarizar a resposta dos EUA a protestos em massa.

Trump disse nesta semana que poderia usar forças militares em estados que não reprimem protestos às vezes violentos pelo assassinato de George Floyd, um homem negro desarmado, nas mãos de um policial branco em Minneapolis.

“A opção de usar forças ativas em uma função de aplicação da lei deve ser usada apenas como uma questão de último recurso e apenas nas situações mais urgentes e terríveis. Agora não estamos em uma dessas situações ”, disse Esper em entrevista coletiva.

"Eu não apoio a invocação da Lei da Insurreição."

Para enviar as forças armadas em solo dos EUA para fins de aplicação da lei, Trump precisaria invocar a Lei da Insurreição de 1807 - algo que foi feito pela última vez em 1992 em resposta aos tumultos de Rodney King em Los Angeles.

As forças armadas pré-posicionaram 1.600 forças de serviço ativo nos arredores de Washington, D.C. para enviar, se necessário.

Esper disse que se arrependeu de usar o termo "espaço de batalha" esta semana para descrever áreas dominadas por protestos.

"Em retrospecto, eu usaria palavras diferentes para não me distrair dos assuntos mais importantes em questão ou permitir que alguns sugerissem que estamos militarizando a questão", disse ele.

As ameaças de Trump de implantar tropas ativas - mesmo em estados que se opõem ao seu uso para combater a agitação civil - despertaram alarme nas forças armadas dos EUA e no Congresso, onde um importante republicano alertou que poderia facilmente tornar as tropas "peões políticos".

Esper disse que não sabia que faria parte da oportunidade de foto politicamente carregada de Trump na segunda-feira, quando a polícia liberou à força um parque na frente da Casa Branca de manifestantes pacíficos para que o presidente pudesse tirar uma foto na frente de uma igreja segurando uma Bíblia.

Ele reconheceu a dificuldade de mobilizar os militares sem entrar na briga política.

"Eu trabalho duro para manter o departamento fora da política, o que é muito difícil hoje em dia, à medida que nos aproximamos cada vez mais de uma eleição", disse Esper.

O almirante aposentado da Marinha Mike Mullen, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, disse que estava "enojado" ao ver como a polícia - incluindo a Guarda Nacional - limpou a área e alertou contra o uso excessivo das forças armadas dos EUA.

"Nossos concidadãos não são inimigos e nunca devem se tornar assim", escreveu Mullen.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.