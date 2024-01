Secretário de Defesa dos EUA recebe alta do hospital

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, informou o Pentágono em um comunicado.

Austin, que estava hospitalizado desde 1º de janeiro devido a complicações após o tratamento de câncer de próstata, desempenhará suas funções remotamente antes de retornar em tempo integral ao Pentágono.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: