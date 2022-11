Secretário de Estado dos EUA, Blinken planeja visita à China para manter diálogo aberto

O secretário de Estado dos EUA já se reuniu fora da China com o chanceler chinês, Wang Yi edit

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, planeja visitar a China no início de 2023, em um esforço das duas superpotências para manter o diálogo aberto, disseram oficiais do Departamento de Estado dos EUA.

A indicação veio na esteira do encontro entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, em Bali, na Indonésia. Oficiais estadunidenses disseram após a reunião que os dois países retomarão as conversações diplomáticas interrompidas por Pequim após a visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes dos EUA, a Taiwan, em agosto deste ano. A China disse que os dois lados concordaram em intensificar o diálogo sobre assuntos como mudança climática, políticas macroeconômicas, comércio e segurança alimentar.

Biden disse a repórteres após o encontro que Blinken iria a Pequim “para acompanhar nossas discussões e continuar mantendo as linhas de comunicação abertas entre nossos dois países”.

Blinken, que estaria visitando Pequim pela primeira vez como secretário de Estado, já se reuniu fora da China com o chanceler chinês, Wang Yi. Eles se encontraram no final de setembro às margens da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas e em março de 2021, em Anchorage, no Alaska.

Segundo o New York Times, o secretário de Estado tem apoiado a política de Biden em relação a Pequim, incluindo as restrições sobre a venda de chips à China.

