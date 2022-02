Secretário de Estado dos EUA telefona para Carlos França e pressiona por apoio contra Rússia

Segundo comunicado do Itamaraty, Blinken e França "discutiram o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso" na Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto Franco França, recebeu nesta sexta-feira (25) um telefonema do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, de acordo com comunicado do Itamaraty.

Os EUA buscam apoio político contra a Rússia, que desde quinta-feira (24) iniciou uma série de operações militares na Ucrânia com o objetivo de derrubar o presidente Volodymyr Zelensky e "desnazificar" a região. Segundo fontes da agência Reuters, o Brasil votará pela aprovação da resolução apresentada pelos Estados Unidos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Os rumos que o Conselho de Segurança da ONU tomará foi pauta da conversa entre França e Blinken, de acordo com o Itamaraty. Ambos conversaram também sobre "o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ministros discutiram o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito. — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE