Secretário do Reino Unido preocupa-se que Israel possa ter violado o direito internacional em Gaza

Sputnik Brasil - O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, expressou preocupação na terça-feira de que as ações de Israel na Faixa de Gaza possam violar o direito internacional humanitário.

Durante uma sessão do Comitê de Assuntos Exteriores no parlamento do Reino Unido, Cameron afirmou: "Se você está me perguntando se estou preocupado que Israel tenha tomado ações que possam violar o direito internacional porque este local específico foi bombardeado ou algo assim - sim, claro que estou preocupado com isso". O principal diplomata do Reino Unido acrescentou que, de acordo com a orientação legal fornecida por advogados de assuntos exteriores, Israel segue o direito internacional, embora haja uma "interrogação" em muitos casos.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um grande ataque com foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes ultrapassaram a fronteira, abrindo fogo contra militares e civis. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 foram sequestradas. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio total de Gaza e realizou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Autoridades locais afirmaram que mais de 23.000 pessoas foram mortas até agora em Gaza como resultado dos ataques israelenses.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas para uma trégua temporária, a troca de alguns prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro.

