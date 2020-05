Secretário do Tesouro dos EUA afirma que desemprego deve piorar

O secretário do Tesouro dos EUA afirmou que se as reaberturas das empresas não forem permitidas, danos permanentes serão causados infligidos na economia edit

Sputnik - O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, afirmou neste domingo (10) que os números do desemprego "provavelmente irão piorar antes de melhorar".

Ainda assim, acrescentou Mnuchin em entrevista à Fox News, o maior risco é deixar as empresas fechadas e não permitir que os Estados autorizem a reabertura de alguns empreendimentos.

A maior parte dos Estados dos EUA começa a afrouxar suas restrições às empresas depois de paradas prolongadas destinadas a retardar a propagação do novo coronavírus, informa a agência de notícias Associated Press. O secretário do Tesouro dos EUA afirmou que se as reaberturas não forem permitidas, danos permanentes serão causados infligidos na economia.

Outros 3,2 milhões de trabalhadores norte-americanos solicitaram seguro-desemprego na semana passada, elevando o total nas últimas sete semanas para 33,5 milhões de solicitações de seguro-desemprego no país .

Mnuchin diz que o aumento no número de testes e a perspectiva de melhores tratamentos darão às empresas e trabalhadores a confiança para reabrir de maneira cuidadosa.

"Você terá um segundo trimestre muito, muito ruim. E então eu acho que você verá uma retomada modesta", afirmou Mnuchin.

