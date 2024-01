Secretário-Geral da OLP discute evolução da situação política com emissário de Macron

As discussões conduziram à criação do Estado da Palestina independente baseado numa solução de dois Estados edit

247 - O secretário-geral do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Hussein al-Sheikh, reuniu-se nesta terça-feira (16) com uma delegação francesa, chefiada pelo conselheiro diplomático do presidente francês, Emmanuel Bonne.

De acordo com a agência noticiosa palestina WAFA, eles discutiram a evolução da situação política na Palestina, bem como os últimos acontecimentos regionais e internacionais envolvendo a Palestina, além de formas de alcançar um cessar-fogo e o fim da sangrenta guerra israelense e da catástrofe humanitária na Faixa de Gaza.

Os dois responsáveis afirmaram ainda a sua rejeição às medidas e políticas israelenses na Cisjordânia.

O conselheiro diplomático do presidente francês afirmou a posição do seu país no apoio a um caminho político que conduza ao estabelecimento de um Estado da Palestina independente baseado numa solução de dois Estados, de acordo com a legitimidade internacional.

