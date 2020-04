Secretário-Geral da ONU alerta que pandemia do coronavírus é maior desafio desde Segunda Guerra

247 - O jornalista Jamil Chade, que acompanha em Genebra (Suíça) as atividades da Organização das Nações Unidas (ONU), informa que algumas projeções mostram que o mundo poderá contar com 1 milhão de casos confirmados até o fim de semana e que o temor do secretário-geral da ONU, Antonio Guterrez, é de que tal crise aumente a instabilidade, a agitação e o conflito no mundo.

"Estamos enfrentando uma crise de saúde global diferente de qualquer outra nos 75 anos de história das Nações Unidas - uma crise que está matando pessoas, espalhando o sofrimento humano e acabando com a vida das pessoas", disse o relatório da ONU.

