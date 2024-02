Secretário-Geral da ONU alerta sobre situação em Gaza: “Rafah está sob grave ameaça”

Apoie o 247

247 - O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alerta que “Rafah está sob grave ameaça” e reitera a necessidade de uma trégua imediata em Gaza. Falando numa conferência de imprensa na quinta-feira, Guterres alertou que “a situação em Gaza está a piorar”, com as pessoas a enfrentarem a fome e a propagação de doenças, além da morte e destruição causadas pelas operações militares.

Guterres denunciou que as limitadas operações humanitárias da ONU continuam a enfrentar negações, atrasos, obstáculos e múltiplos riscos, incluindo conflitos. A este respeito, anunciou que um dos comboios de ajuda da agência foi danificado pela artilharia naval israelita no início desta semana e que, em Janeiro, apenas 10 dos 61 comboios planeados chegaram ao seu destino no norte, informa o canal iraniano Hispan TV.

Guterres enfatizou que a cidade de Rafah (sul de Gaza) está seriamente ameaçada e metade da população de Gaza já está concentrada em Rafah e vive em abrigos muito superlotados, em condições insalubres, sem água corrente, eletricidade e alimentos suficientes: “Eles não têm onde ir. vá, sem casa ou esperança”, enfatizou.

O número um da Organização das Nações Unidas acrescentou que repetidas hostilidades sangrentas e décadas de tensão e ocupação não conseguiram proporcionar um Estado para os palestinianos ou segurança para os israelitas. A este respeito, afirmou que precisamos da paz em todas as suas dimensões.

