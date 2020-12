Secretário Geral da ONU defende redução de gastos com armas

O Secretário Geral da ONU, António Guterres, pediu menos gastos com armamentos, e a liberação de recursos para combater a pandemia de covid-19 edit

247 - O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta quinta-feira (17), na Alemanha, que é hora de gastar menos em armamentos e atender mais às necessidades que o mundo enfrenta atualmente, como o combate à pandemia de covid-19.

Em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, Guterres destacou os grandes desafios que a ONU e seus países membros enfrentam em meio à pandemia, informa a Prensa Latina.

Agora vemos um aumento na corrida armamentista e nos gastos militares, enquanto o mundo inteiro vive os dramáticos impactos da crise de saúde, alertou.

O planeta e seu povo também sofrem os dramáticos impactos das mudanças climáticas e dos conflitos, frisou o secretário-geral.

Nesse contexto, acrescentou, a ação humanitária é mais necessária do que nunca, mas seu financiamento é muito escasso.

Não é só com as vacinas que vamos derrotar a covid-19, é com a cooperação internacional, sublinhou o líder da organização multilateral.

Os governos agora têm a obrigação de proteger seus povos, mas não podem fazer isso se seus vizinhos não forem protegidos, observou Guterres, que está em visita oficial à Alemanha.

Nesse sentido, ele insistiu na importância de apoiar mais países em desenvolvimento, para que a vacina contra a covid-19 esteja disponível em todo o mundo.

