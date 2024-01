Secretário-geral da ONU deposita esperanças em 'ordem global multipolar justa e equilibrada'

Apoie o 247

(Sputnik) - O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, disse na quarta-feira que é possível construir uma nova ordem global multipolar, com equilíbrio e justiça nas relações internacionais, apesar das preocupações de alguns especialistas de que o mundo está se tornando caótico.

"Alguns analistas preveem que estamos caminhando para uma situação totalmente caótica na qual as divisões geopolíticas em todos os níveis impedem qualquer resposta global às ameaças globais, mas eu acredito firmemente que é possível evitar este cenário desastroso. Tenho confiança de que podemos construir uma nova ordem global multipolar com novas oportunidades de liderança e com equilíbrio e justiça nas relações internacionais", disse Guterres no Fórum Econômico Mundial de Davos 2024.

A edição de 2024 do Fórum Econômico Mundial está acontecendo de 15 a 19 de janeiro. Espera-se atrair mais de 2.800 participantes de mais de 120 países, incluindo figuras proeminentes dos círculos empresariais, políticos e acadêmicos.

