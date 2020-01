Secretário-geral da ONU diz temer testes nucleares da Coreia do Norte

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, diz estar "profundamente preocupado" uma possível retomada de testes nucleares e balísticos pela Coreia do Norte. A porta-voz Stephane Dujarric disse: "o secretário-geral torce muito para que os testes não sejam retomados" edit

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, diz estar "profundamente preocupado" uma possível retomada de testes nucleares e balísticos pela Coreia do Norte. A porta-voz Stephane Dujarric disse: "o secretário-geral torce muito para que os testes não sejam retomados."

A reportagem do portal G1 destaca que "na terça-feira (31), Kim Jong Un afirmou que “não há mais base para mantermos unilateralmente” o acordo de interromper os testes nucleares e o teste intercontinental de mísseis balísticos na coreia do Norte. O líder também declarou que "o mundo vai testemunhar uma nova arma estratégica” em um “futuro próximo”.

Os comentários de Kim foram feitos durante uma conferência de quatro dias em Pyongyang que terminou no dia 31. Na ocasião, o líder também criticou os Estados Unidos por continuarem seus exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e por fornecer ao Sul armas avançadas."

A matéria ainda acrescenta que "segundo a agência estatal norte-coreana, Jong Un disse que o país não vai desistir de sua segurança em troca de benefícios econômicos. A agência afirmou em comunicado que o país "desenvolverá constantemente armas estratégicas necessárias para a segurança do Estado até que os EUA revertam sua política de hostilidade".