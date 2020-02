Secretário Geral da ONU elogia povo chinês por 'contribuir para o bem da humanidade'

O secretário-geral das Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta segunda-feira (24) que o povo chinês implementou medidas rigorosas de prevenção e controle para minimizar o impacto negativo do COVID-19 e com isso contribuiu para o bem de toda a humanidade edit

247 - Em visita à sede da Organização Mundial da Saúde (OMS), o secretário geral da ONU, António Guterres, disse que, para prevenir e controlar a epidemia, muitos chineses sacrificam sua vida normal. Ele agradeceu a toda a população da China por sua abnegação.

Guterres acrescentou que, de acordo com as informações da OMS, o número de novos casos apresentou uma tendência decrescente desde o início de fevereiro. Ele espera que esse bom sinal continue.

Guterres também elogiou a OMS por acompanhar os novos surtos do coronavírus em todo o mundo, 24 horas por dia, e fornecer apoio aos governos da China e do resto do mundo para garantir o controle da doença.

A informação é da Rádio China Internacional.