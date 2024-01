Secretário Geral da ONU pede cessar-fogo humanitário “imediato” em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O secretário geral da ONU, Antonio Guterres, alertou nesta segunda-feira (15) para o risco de escalada das tensões na região do Oriente Médio e apelou mais uma vez por uma trégua imediata na Faixa de Gaza, informa o canal iraniano HispanTV.

“Precisamos de um cessar-fogo humanitário imediato, para que a ajuda suficiente chegue onde é necessária. Para facilitar a libertação dos reféns. Para apagar as chamas de uma guerra mais ampla, porque quanto mais tempo durar o conflito em Gaza, maior será o risco de escalada e erros de cálculo", disse Guterres numa declaração à imprensa na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, EUA.

continua após o anúncio

Guterres anunciou também que a nova coordenadora humanitária para Gaza, Sigrid Kaag, começou a trabalhar na semana passada, depois de o Conselho de Segurança da ONU (CSNU) ter aprovado uma resolução para aumentar o envio de mantimentos aos palestinos.

Neste sentido, pediu a todas as partes que se esforcem para facilitar as funções de Kaag, lembrando que os obstáculos à entrega da ajuda humanitária são claros: acesso seguro, ambiente seguro para trabalhar e regresso da atividade comercial.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: