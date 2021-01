Secretário-geral da ONU pede que mundo não se divida entre Estados Unidos e China

"Continuo temendo a possibilidade de uma grande fratura: o mundo se dividindo em dois, com as duas maiores economias da Terra liderando duas áreas com moedas dominantes diferentes, regras comerciais e financeiras, cada uma com sua própria Internet e sua própria geopolítica", disse Antônio Guterres edit

Sputnik – Nesta segunda-feira (25), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres disse que a comunidade internacional não deve permitir que o mundo se divida em duas metades, cada uma dominada por uma das principais potências globais.

A declaração de Guterres foi emitida durante o primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, nesta segunda-feira (25),

"Continuo temendo a possibilidade de uma grande fratura: o mundo se dividindo em dois, com as duas maiores economias da Terra liderando duas áreas com moedas dominantes diferentes, regras comerciais e financeiras, cada uma com sua própria Internet e sua própria geopolítica e estratégias militares de soma zero. Devemos fazer todo o possível para evitar tal divisão", disse o secretário-geral da ONU.

Guterres ressaltou a necessidade de uma economia global com respeito ao direito internacional e a importância do mundo multipolar com instituições multilaterais fortes. O secretário-geral da ONU disse que há uma chance única de fechar a lacuna usando a recuperação da pandemia da COVID-19 para passar das fragilidades à resiliência.

A liderança da ONU também expressou preocupação com o regime de desarmamento global e os riscos crescentes de proliferação nuclear e química.

"Todas essas ameaças - todos esses obstáculos ao progresso - exigem diálogo e colaboração", disse ele. "Governos, organizações internacionais, o setor privado e a sociedade civil precisam trabalhar juntos. É por isso que tenho repetidamente chamado por um multilateralismo revigorado, inclusivo e em rede", acrescentou.

O 51º Fórum Econômico Mundial teve início nesta segunda-feira (25) e continua até a sexta-feira (29).

