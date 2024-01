Secretário-Geral da ONU renova apelo pelo imediato cessar-fogo humanitário em Gaza

Apoie o 247

247 - O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, renovou seu apelo por um imediato cessar-fogo humanitário em Gaza, enquanto diplomatas de alto escalão debatiam na terça-feira (23) sobre o genocídio paticado por Israel contra o povo palestino e a crise no Oriente Médio como um toso, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Ao se dirigir ao Conselho de Segurança, o Secretário-Geral da ONU enfatizou que os últimos 100 dias foram angustiantes e catastróficos para os civis palestinos em Gaza, informa a agência de notícias palestina WAFA.

Ele afirmou que toda a população de Gaza está sofrendo destruição em uma escala e velocidade sem paralelo na história recente, descrevendo a situação humanitária em Gaza como "horrenda".

Ele também enfatizou que "nada pode justificar o castigo coletivo do povo palestino".

"Com o inverno se aproximando, 2,2 milhões de palestinos em Gaza enfrentam condições desumanas e sórdidas, lutando para simplesmente passar mais um dia sem abrigo adequado, aquecimento, instalações sanitárias, alimentos e água potável."

O Secretário-Geral da ONU disse: "Todos em Gaza estão com fome - com um quarto da população de Gaza, mais de meio milhão de pessoas, lidando com níveis catastróficos de insegurança alimentar."

Ele enfatizou que, sem hospitais em funcionamento e com oportunidades mínimas para os pacientes deixarem Gaza, milhares que sofrem de doenças crônicas como câncer e insuficiência renal estão em risco de morrer. "Um sistema eficaz de evacuação médica é urgentemente necessário."

"A doença está se espalhando à medida que o sistema de saúde desmorona. Apenas 16 dos 36 hospitais de Gaza estão funcionando mesmo parcialmente.

Isso significa que o povo de Gaza não apenas corre o risco de ser morto ou ferido por bombardeios incessantes, mas também enfrenta uma chance crescente de contrair doenças infecciosas como hepatite A, disenteria e cólera", acrescentou.

Ele disse que a equipe das Nações Unidas, junto com seus parceiros em Gaza, está trabalhando heroicamentee todos os dias para alcançar as pessoas necessitadas, acrescentando que, apesar de todos os esforços, nenhuma operação eficaz de ajuda humanitária pode funcionar nas condições impostas aos palestinos em Gaza e àqueles que fazem tudo o possível para ajudá-los.

Em relação à entrega de ajuda a Gaza, ele enfatizou que a quantidade de ajuda é altamente insuficiente diante das necessidades. "É fantasia pensar que 2,2 milhões de pessoas podem sobreviver apenas com ajuda."

Ele destacou que a entrega humanitária não é um exercício de contar caminhões. Trata-se de garantir que o volume e a qualidade certos de assistência cheguem às pessoas necessitadas, de acordo com a resolução 2720 do Conselho de Segurança.

O Secretário-Geral da ONU disse que, após finalmente ver alguns sinais de progresso na autorização de vistos de entrada para certos bens e algumas medidas para reduzir os tempos de triagem e travessia, "ainda enfrentamos um processo complicado de verificações e múltiplas rejeições injustificadas de itens desesperadamente necessários".

Ele pediu acesso humanitário rápido, seguro, sem obstáculos, expandido e sustentado em toda Gaza e o fim de todas as violações do Direito Internacional Humanitário.

Ele expressou ainda profunda preocupação com relatos do tratamento desumano de Israel aos palestinos detidos durante operações militares.

"Um fim duradouro ao conflito israelo-palestino só pode vir por meio de uma solução de dois estados", disse ele, enfatizando que "a ocupação de Israel deve acabar".

Ele afirmou que a rejeição clara e repetida da solução de dois estados nos mais altos níveis do governo israelense é inaceitável.

"O direito do povo palestino de construir seu próprio estado plenamente independente deve ser reconhecido por todos", disse ele.

Ele enfatizou que qualquer recusa em aceitar a solução de dois estados por qualquer parte deve ser firmemente rejeitada.

