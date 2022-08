Secretário-geral da ONU vai à Ucrânia na tentativa de apaziguar tensões

Apoie o 247

Sputnik - O secretário-geral da ONU, António Guterres, inicia nesta quinta-feira (18), uma missão de três dias que o levará a Lvov, Odessa e Istambul, em uma tentativa de diminuir as tensões na região sobre o conflito na Ucrânia e revisar o progresso do transporte de grãos através do Mar Negro.

Guterres começa sua viagem em Lvov nesta quinta-feira (18) no que se espera que sejam reuniões bilaterais e trilaterais com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

A ONU disse que Guterres deve discutir a necessidade de uma solução política para o conflito, entre outras questões.

O porta-voz da ONU, Farhan Haq, descreveu na quarta-feira alguns dos principais itens da agenda de Guterres.

"Ele está lidando com questões como o movimento de navios e a questão dos alimentos e grãos, as preocupações sobre a usina nuclear em Zaporizhia, as preocupações sobre a atividade de apuração de fatos sobre a prisão de Olenivka, e também seus esforços gerais para tentar baixar a temperatura o máximo possível com as várias autoridades", disse Haq durante uma coletiva de imprensa.

Outro porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, disse a repórteres que Guterres teve uma boa conversa com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, na terça-feira (16), sobre a central nuclear de Zaporizhia, a Iniciativa da passagem de grãos pelo Mar Negro e a investigação sobre Olenivka. Russos e ucranianos se acusam mutuamente de mortes de dezenas de prisioneiros de guerra em bombardeio à prisão nesse local.

A visita de Guterres ocorre em meio a uma disputa sobre uma possível visita da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) à usina nuclear de Zaporizhia.

A Rússia disse que a secretaria da ONU cancelou a viagem, enquanto o chefe da AIEA, Rafael Grossi, e a secretaria da ONU disseram que precisam obter o consentimento de todos os lados.

Depois de visitar Lvov, Guterres seguirá para o porto de Odessa, um dos três de onde a Ucrânia exporta grãos sob o acordo mediado pelas Nações Unidas.

A ONU disse que o objetivo de Guterres é revisar pessoalmente os resultados dos esforços que foram empreendidos para intermediar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia sobre a retirada de grãos e outros alimentos da Ucrânia.

No sábado, Guterres visitará o Centro de Coordenação Conjunta de Istambul, que está conduzindo as operações.

O centro supervisiona os embarques de grãos ucranianos através dos portos do mar Negro do país.

De acordo com as Nações Unidas, Guterres deve se reunir com representantes russos, ucranianos e turcos no local.

