Secretário-Geral da ONU visitará a Rússia e a Ucrânia

Reuters - O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, visitará Moscou na terça-feira (26) para se encontrar com o presidente Vladimir Putin e discutir urgentemente a paz na Ucrânia, disse um porta-voz, acrescentando que Guterres seguirá também para Kiev para conversar com Zelensky.

Enquanto isso, autoridades da União Europeia consideram que guerra na Ucrânia terá semanas decisivas.

"É provável que vejamos um aumento muito significativo na intensidade dos ataques militares russos no leste e no litoral", disse um alto funcionário do bloco europeu

Por sua vez, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se encontrpu com o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal em Washington.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os aliados estavam finalmente entregando as armas que Kiev havia pedido.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse na quinta-feira (21) que autorizou mais US$ 800 milhões em ajuda militar para a Ucrânia, incluindo artilharia pesada, munição e drones. O Canadá d[informou na sexta-feira que forneceu mais artilharia pesada para a Ucrânia.

Os militares da Ucrânia disseram que a Rússia continua suas operações ofensivas no leste, tentando estabelecer o controle total das regiões de Donetsk e Luhansk e garantir uma conexão terrestre com a Crimeia.

As forças russas também estão bloqueando parcialmente a cidade de Kharkiv, de acordo com uma atualização da manhã deste sábado do estado-maior da Ucrânia.

Em Mykolaiv, 87 civis morreram na invasão, incluindo uma criança, disse o prefeito Oleksandr Senkevich na sexta-feira em sua página no Facebook. Cerca de 400 pessoas ficaram feridas. A Reuters não pôde verificar independentemente os relatórios de nenhum dos lados.

Ramzan Kadyrov, líder da região russa da Chechênia, que muitas vezes se descreveu como "soldado de infantaria" de Putin, escreveu em sua conta oficial do Telegram na sexta-feira que a Chechênia estava enviando centenas de voluntários adicionais para lutar pela Rússia na Ucrânia.

Em Genebra, o escritório de direitos humanos das Nações Unidas disse que há evidências crescentes de crimes de guerra russos, incluindo bombardeios indiscriminados e execuções sumárias. Ele disse que a Ucrânia também parece ter usado armas com efeitos indiscriminados.

A Rússia nega atacar civis e diz que os sinais das atrocidades cometidas por seus soldados foram falsificados. A Ucrânia disse anteriormente que punirá todos os soldados que cometerem crimes de guerra.

A Rússia informou que "bloqueou com segurança" milhares de soldados ucranianos escondidos em uma enorme siderúrgica em Mariupol, o principal porto de Donbass. Putin declarou vitória na cidade após um cerco de quase dois meses.

A Ucrânia estima que dezenas de milhares de civis morreram no cerco da cidade pela Rússia e diz que 100.000 civis ainda estão lá e precisam de evacuação total.

A vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk disse na sexta-feira que "há uma possibilidade" de que um corredor humanitário saindo de Mariupol possa ser aberto neste sábado.

