Segredo da vitória do Partido Comunista reside no povo, comenta Rádio Internacional da China

Rádio Internacional da China - Qual é a lógica de desenvolvimento e o segredo da vitória do Partido Comunista da China (PCCh), que celebrou seu 100º aniversário este ano? O Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) publicou no dia 26 o documento “Missão Histórica e Valores de Ações do PCCh”, que responde claramente à questão, isto é, “vir do povo, depender do povo e servir ao povo”.

O documento, com mais de 40 mil caracteres chineses, oferece uma apresentação completa sobre a história do PCCh e seus conceitos, práticas e resultados na governança do país.

As análises da obra sobre as relações entre o PCCh e o povo são especialmente impressionantes. A compreensão desses conteúdos dá ao mundo a conhecer melhor de onde vem o Partido e para onde ele vai, assim como porque o governo chinês se manteve no primeiro lugar por muitos anos consecutivos em pesquisas sobre a aprovação da população, que foram promovidas por agências famosas no mundo.

Sendo um partido político marxista, o PCCh nasceu na luta do povo chinês contra o regime feudal e as invasões estrangeiras, e “servir ao povo” é a sua natureza inerente. “Persistir em fazer as coisas em prol dos interesses do povo e opor-se firmemente àquelas em prejuízo do povo” é um princípio que o PCCh adotou por todos os períodos de revolução, construção e reforma da China e permite que as metas de trabalho do Partido se alinhem às esperanças e desejos do povo.

De fato, tanto os cerca de 50 militantes do início de sua fundação quanto os mais de 95 milhões de integrantes do PCCh de hoje foram sempre membros comuns do povo chinês. Com isso, o Partido obteve forças incessantes e conquistou vitórias uma após a outra com o apoio do povo.

Desde a guerra do povo que expulsou os invasores para a construção da Nova China com a população sendo a dona do país, assim como a partir da aplicação da reforma e abertura para a conclusão da construção integral da sociedade moderadamente próspera, a iniciativa e a criatividade do povo chinês, sob a liderança do PCCh, foram ativadas plenamente, o que comprovou profundamente a verdade duradoura de que “o povo é criador da história”.

As façanhas de que a renda per capita da população chinesa superou os US$10 mil e que a China tem o maior grupo de habitantes de renda média, de 400 milhões de pessoas, e o maior sistema de previdência social, além de ser uma das nações com o maior senso de segurança do mundo, demostram realmente a felicidade e o sentimento de ser beneficiários do povo chinês, assim como o valor de luta do próprio PCCh durante o centenário.

