"Segregação da informação": Berlim obriga operador por satélite da UE a bloquear canal da RT

A RT classificou a medida como ilegal. "A reação não vai demorar a chegar", afirmou a porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores russo edit

Sputnik Brasil - O operador por satélite Eutelsat 9В da UE retirou do ar de sua plataforma o canal de notícias RT DE, em idioma alemão, sob pressão de Berlim nesta quarta-feira (22).

"É inapropriado que o regulador alemão de mídia, MABB (Medienanstalt Berlin-Brandenburg), vá além das suas competências e ignore a Convenção Europeia de Televisão Transfronteiriça, à qual está sujeita, forçando assim a Eutelsat a remover o RT DE da operadora, somente por causa de alegações infundadas e factualmente erradas do regulador alemão", informou a assessoria de imprensa da RT.

A nota de imprensa refere ainda que se trata de uma pressão ilegal. "Consideramos que isto representa uma pressão ilegal e estamos confiantes de que essa ação será emendada pelos tribunais. Vamos buscar todas as possíveis soluções contra o regulador alemão, e o nosso público vai poder continuar a acessar nosso conteúdo através de várias plataformas e pela Internet".

"Berlim obrigou a operadora de satélite europeia a excluir a transmissão do RT DE. Este é um exemplo de perseguição da mídia, de segregação da informação. A reação não vai demorar a chegar", escreveu Maria Zakharova, a porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no Telegram.

Moscou disse que vai reagir ao fato de Berlin ter forçado o operador do satélite europeu Eutelsat a excluir o canal RT DE. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, informou que o governo russo terá que responder se a situação inaceitável contra a mídia russa continuar nos países ocidentais.

A reguladora alemã ainda afirma que, para transmitir a programação ao vivo através do site de.rt.com, é necessária uma licença que ainda não foi apresentada pela RT DE. A MABB informou que o canal tem até o dia 30 de dezembro para apresentar a documentação.

Por outro lado, o canal russo nega qualquer ilegalidade e justifica que, mesmo apresentando programas em idioma alemão, toda a estrutura de transmissão e produção é feita por funcionários em Moscou sob a responsabilidade da companhia ANO TV-Novosti. A RT também explicou que a maioria dos 400 funcionários trabalham na Rússia, e que a equipe local na Alemanha só cria conteúdos pedidos pela ANO TV-Novosti.

A operadora do Eutelsat é responsável pelas transmissões na Europa Central e Oriental, e é especialmente popular entre os alemães. A empresa informou que agiu em resposta a uma informação de Berlim e do Grupo de Reguladores Europeus para Serviços de Mídia Audiovisual, que insistiu na restrição da transmissão do canal RT DE.

Na semana passada, quando o canal começou a ser transmitido, a página do YouTube que replicava a programação do canal foi deletada, tendo as autoridades alemãs informado que iniciariam uma investigação.

O canal RT em idioma alemão foi lançado oficialmente em 2014 com um site de notícias e conteúdos nas redes sociais. O canal foi acusado pela mídia alemã e políticos de manipular fatos com o objetivo de influenciar os alemães de origem russa.

