Segundo dia de conflito começa com ofensiva ucraniana em Donetsk

Sputnik - No segundo dia do conflito na Ucrânia, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu desencadear uma operação militar especial, as forças do exército ucraniano realizaram operações militares em Donetsk.

Nas últimas 24 horas, os ataques das forças ucranianas em Donetsk resultaram em dois civis mortos e outros 12 feridos.

A Defesa russa informou que as Forças Armadas do país não realizam ataques aéreos, de foguetes ou de artilharia contra as cidades da Ucrânia.

