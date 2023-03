Seis palestinos mortos e sete feridos em ataque israelense na Cisjordânia

Apoie o 247

247 - Seis palestinos foram mortos em um ataque israelense na cidade de Jenin, na Cisjordânia, e outros sete ficaram feridos, informou o Ministério da Saúde palestino na terça-feira.



No início do dia, o exército israelense anunciou o ataque em Jenin em seu Telegram.



"Seis palestinos foram mortos e sete feridos em um ataque israelense na cidade de Jenin. Todas as vítimas foram hospitalizadas", disse o ministério em um comunicado.



Os palestinos mortos foram identificados como Mohammad Wael Ghazawi, 26, Majd Mohammad Huseinieh, 26, Tareq Ziad Natour, 27, Ziad Amin Zareini, 29, Abdul Fattah Hussein Khrousheh, 49, e Mutasem Nasser Sabbagh, 22, disse a agência de notícias WAFA.



O porta-voz presidencial palestino, Abu Rudeineh, chamou o ataque israelense de "uma guerra total", enquanto reafirmou a "intenção do governo israelense de frustrar todos os esforços regionais e internacionais" destinados a estabelecer a paz na região, segundo a agência de notícias. Ele também instou o governo dos EUA a exercer pressão sobre o governo israelense e interromper a agressão sionista contra os palestinos.



Segundo relatos da mídia, dois palestinos foram detidos em uma operação paralela na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia. (Com Sputnik).

