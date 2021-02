Seis policiais são suspensos e outros 35 investigados por conduta durante invasão do Capitólio

A chefe do Escritório de Responsabilidade da Polícia afirmou que ações disciplinares até a demissão devem ser tomadas. Foram vazados vídeos de policiais abrindo caminho para os invasores e até mesmo tirando selfies com eles edit

247 - A chefe do Escritório de Responsabilidade da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos, Yogananda Pittman, anunciou que seis policiais foram suspensos e outros 35 estão sendo investigados por sua conduta durante a invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro.

Em diversos vídeos nas redes sociais, policiais aparecem abrindo o caminho e até mesmo tirando selfies com os invasores.

“Nosso Escritório de Responsabilidade Profissional investigará esses comportamentos para ações disciplinares, até, e incluindo, a demissão”, disse Pittman, conforme reportado no Globo. “Vários oficiais já foram suspensos enquanto aguardam o resultado de suas investigações”, acrescentou.

A invasão deixou cinco mortos e foi incentivada por Donald Trump, que negava a vitória de Joe Biden. No último sábado, o ex-presidente foi absolvido pelo Senado de sua participação nos eventos.

