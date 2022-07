Sem amparo legal, governo do Reino Unido considera apreender ativos russos congelados

Apoie o 247

Sputnik - A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, não exclui a apreensão de bens congelados de cidadãos russos no Reino Unido e sua transferência para a Ucrânia.

A medida, defendida neste domingo (3), não possui base em nenhuma legislação vigente.

"Apoio o conceito. Estamos analisando muito de perto. Na verdade, os canadenses acabaram de aprovar uma legislação. Esta é uma questão na qual estamos trabalhando em conjunto com o Ministério do Interior e o Tesouro, mas certamente concordo com o conceito. Só precisamos acertar as especificidades disso", disse Truss aos membros do Parlamento na semana passada, conforme descreveu o jornal The Guardian no domingo (3).

A secretária de Relações Exteriores especificou que a apreensão de ativos russos congelados pelo governo do Reino Unido "provavelmente" precisaria de certa legislação para ser aprovada, mas não necessariamente.

Truss expressou apoio à ideia de que os fundos possam ser redistribuídos aos ucranianos que foram afetados negativamente pela operação militar especial da Rússia.

