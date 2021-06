Sem audiência, Trump apaga seu blog que foi lançado há um mês

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apagou o seu blog um mês depois de ir ao ar. O motivo, segundo o jornal The New York Times, foi a falta de audiência edit

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apagou o seu blog um mês depois de ir ao ar. O motivo, segundo o jornal The New York Times, foi a falta de audiência, o que teria frustrado Trump. A informação é do portal Poder 360.

Em tradução livre, o blog chamava-se “Direto da mesa de Donald J. Trump”. O objetivo era manter a comunicação com os seus apoiadores. Banido do Twitter e do Facebook desde janeiro deste ano, o ex-presidente perdeu seus principais canais para mobilizar seus seguidores.

De acordo com o Times, o blog custou alguns milhares de dólares. A propaganda da época do lançamento dizia ser o blog um lugar para se falar “livremente e com segurança“.

Reportagem do Washington Post mostrou, em 21 de maio, que o blog não tinha muitos leitores nem conseguia interagir com as redes sociais. Depois disso, segundo fontes do Times, Trump ficou frustrado e preocupado com a possibilidade de o blog o tornar irrelevante.





