Sem citar a Ucrânia, Bolsonaro diz 'pregar a paz' e 'respeitar quem age dessa maneira'

247 - Jair Bolsonaro discursou no Kremlin, sede do governo russo, nesta quarta-feira (16) após se reunir com o presidente do país, Vladimir Putin. Seguindo as orientações do Itamaraty, o brasileiro não mencionou a tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia, mas disse 'pregar a paz'.

Ele afirmou que os dois países aprofundarão o diálogo sobre pesquisas e tecnologias, inclusive de "informações e comunicações". Bolsonaro também agradeceu o apoio russo em defesa da Amazônia brasileira, contra a ideia propagada por outras nações no sentido de que a floresta deveria ser considerada um patrimônia mundial.

Apesar das declarações, Bolsonaro não anunciou nenhuma medida ou programa concreto em parceria com a Rússia.

Veja o que falou Bolsonaro:

"Compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e nos valores da família. Somos solidários a todos os países que querem esse empenho pela paz. Temos colaboração intensa nos principais grupos internacionais, BRICS, G20 e ONU. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia.

O Brasil é uma potência no agronegócio, existe muito interesse no comércio de fertilizantes. Notamos o interesse russo na carne animal brasileira.

No campo da energia, existem amplas possibilidades para explorarmos gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar nosso diálogo, de alto nível, em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores modulares.

Quando países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, quero agradecer sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania.

O presidente Putin e eu atribuímos elevada prioridade à dinamização da aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Sugeri trabalharmos juntos em áreas de ponta como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologia de informações e comunicações e pesquisa em saúde e oceano.

Sobre meio ambiente, Brasil e Rússia abrigam as duas maiores tensões florestais do mundo. Decidimos estabelecer diálogo sobre biodiversidade e sustentabilidade. Lembro a todos que nossa matriz elétrica corresponde a 75% de fontes renováveis, contra 28% do mundo. Continuaremos a expandir nossa agenda bilateral em benefício dos nossos povos.

Nossa reunião, de quase duas horas, foi muito profícua.

O mundo é a nossa casa, e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Paz para o mundo".

