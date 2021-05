Sem conseguir formar novo governo em Israel, Netanyahu anuncia aumento de ataques à Faixa de Gaza

Sputnik - O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou que Israel pretende intensificar seus ataques à Faixa de Gaza em meio ao conflito contínuo com Palestina.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na terça-feira (11) que intensificará os ataques à Faixa de Gaza após os disparos de foguetes na fronteira com Palestina.

"Na conclusão de uma avaliação da situação, foi decidido que tanto a potência dos ataques quanto sua frequência serão aumentadas", afirmou o primeiro-ministro israelense em comunicado por vídeo.

Netanyahu acrescentou que o movimento palestino Hamas não esperava os ataques. O primeiro-ministro afirmou que a situação atual precisa de paciência por parte da população de Israel.

Desde a noite passada, alarmes continuam soando nas cidades na fronteira com a Palestina e em Ascalona. Às 13h00 no horário local (07h00, no horário de Brasília), grupos palestinos começaram os disparos contra a cidade israelense de Asdode.

Os grupos palestinos têm realizado ataques em massa contra Israel desde as 18h00 no horário local (12h00 no horário de Brasília). Desde a segunda-feira (10) foram lançados mais de 200 foguetes contra o território de Israel da Faixa de Gaza. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel dispararam contra mais de 130 alvos militares no território da Palestina, eliminando 15 militantes. Duas israelenses morreram devido aos ataques com foguetes lançados da Faixa de Gaza contra o sul israelense.

As Forças de Defesa de Israel convocaram cinco mil militares reservistas para fortalecer as unidades durante as operações contra os palestinos islâmicos Guardas da Muralha.

