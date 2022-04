Sem gás russo, Polônia quer importar dos EUA e de países do Golfo

O vice-ministro polonês dos Negócios Estrangeiros, Marcin Przdacz, disse que Varsóvia já planejava deixar de importar gás russo até o fim do ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polônia busca encontrar outros fornecedores de gás natural, após a estatal russa Gazprom ter suspendido o fornecimento do insumo ao país diante da recusa de pagar em rublos. As principais opções são o gás natural liquefeito, dos Estados Unidos, e países do Golfo.

“Estou certo de que vamos encontrar formas de lidar com isso”, afirmou à BBC o vice-ministro polonês dos Negócios Estrangeiros, Marcin Przdacz, acrescentando que Varsóvia já planejava deixar de importar gás russo até o fim do ano, quando seu contrato com a Gazprom expira.

>>> Viktor Orbán diz que é impossível substituir gás russo por combustível 'caro' dos EUA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Polônia tomou algumas decisões há vários anos a fim de estar preparada para uma situação como essa”, disse Przdacz. “Agora, há opções para importar gás de outros parceiros, incluindo os Estados Unidos e nações do Golfo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, a Bulgária, que também teve seu fornecimento cortado pela Gazprom devido à recusa de pagar em rublos, protestou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro-ministro búlgaro, Kiril Petkov, considerou, nesta quarta-feira, 27, que o corte russo é “grave violação do contrato atual e o equivalente a chantagem”. Segundo ele, a Bulgária está, neste momento, revendo todos os seus contratos com a Gazprom, uma vez que “esta chantagem unilateral é inaceitável”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE