Sem medidas efetivas contra a Covid-19, o Brasil será uma ameaça para o mundo, alerta OMS

247 - Caso o Brasil não adote medidas efetivas para enfrentar o avanço da Covid-19, o número de mortes continuará subindo e o país poderá se tornar uma ameaça para a América do Sul e para o mundo. O alerta foi feito nesta sexta-feira (12) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de acordo com o blog do jornalista Jamil Chade, no UOL.

"A situação no Brasil piorou", disse o diretor de operações da OMS, Mike Ryan. Ele também destacou que a ocupação dos leitos de UTI chega a 96% em alguns municípios brasileiros.

Segundo Chade, o especialista ressaltou que “o Brasil é uma grande nação e âncora importante na América Latina e no mundo. O que acontece no Brasil importa globalmente”. ‘"O que ocorre negativamente importa"’, completou Ryan, de acordo com a reportagem.

