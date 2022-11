Sem "onda vermelha" republicana, Trump sai enfraquecido das eleições para o Congresso dos EUA

Apoie o 247

PHOENIX, Arizona, 9 de novembro (Reuters) - Os republicanos obtiveram ganhos modestos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, mas os democratas tiveram um desempenho melhor do que o esperado, deixando o controle do Congresso e o futuro da agenda do presidente Joe Biden incerto na manhã de quarta-feira.

Muitas das disputas mais competitivas estavam muito próximas e os republicanos reconheceram que a eleição não estava produzindo a vitória arrebatadora da "onda vermelha" que eles buscavam.

Os resultados parecem mostrar os eleitores punindo Biden por presidir uma economia atingida pela alta inflação, ao mesmo tempo em que atacam as medidas republicanas para proibir o aborto.

E as más performances de alguns candidatos aliados a Donald Trump indicaram esgotamento com o tipo de caos eleitoral e governista fomentado pelo ex-presidente republicano, levantando dúvidas sobre a viabilidade de sua possível candidatura à Casa Branca em 2024.

Embora o desempenho dos democratas tenha desafiado as expectativas, eles ainda enfrentam a possibilidade de perder suas escassas maiorias para os republicanos na Câmara dos Deputados e talvez até no Senado, colocando em risco a agenda legislativa de Biden.

Biden classificou a eleição de terça-feira como um teste da democracia americana em um momento em que muitos republicanos abraçam as falsas alegações de Trump de que a eleição presidencial de 2020 foi roubada dele.

Vários dos chamados negadores das eleições que apoiaram as reivindicações de Trump foram eleitos para o cargo na terça-feira, mas os temores de violência ou outras grandes interrupções por observadores de extrema-direita nas seções eleitorais não se materializaram.

Na Câmara, os republicanos foram favorecidos por uma estreita maioria que lhes permitiria bloquear as prioridades legislativas de Biden e iniciar investigações sobre seu governo e sua família.

No início da quarta-feira, os republicanos conseguiram seis assentos democratas na Câmara, projetou a Edison Research, um a mais do que o mínimo necessário para assumir a Câmara. Esse número pode mudar à medida que mais resultados finais forem chegando.

Mas os democratas estavam se saindo muito melhor do que muitos esperavam e pareciam ter evitado o tipo de pesada derrota eleitoral de meio de mandato que muitas vezes aflige os presidentes em exercício de ambos os partidos.

Em uma vitória crítica para os democratas, John Fetterman derrubou uma cadeira no Senado dos Estados Unidos, ocupada pelos republicanos, na Pensilvânia, derrotando o médico celebridade Mehmet Oz e aumentando as chances de seu partido de ocupar a Câmara.

O clima na Casa Branca melhorou à medida que a noite avançava, com assessores antes nervosos comemorando a vitória de Fetterman.

O controle do Senado dependia de disputas acirradas no Arizona, Geórgia e Nevada, onde as cédulas ainda estavam sendo contadas.

A corrida pela Geórgia parecia estar a caminho de um segundo turno em 6 de dezembro porque tanto os candidatos democratas quanto os republicanos estavam aquém dos 50 por cento necessários para a vitória.

PLANOS REPUBLICANOS

Se os republicanos assumirem o controle do Congresso, eles planejam buscar economias de custos nos programas populares de aposentadoria e saúde da Previdência Social e Medicare administrados pelo governo. Eles também querem fazer cortes de impostos permanentes sob uma lei partidária de 2017 promulgada pelos republicanos.

Ao mesmo tempo, eles disseram que querem desfazer as principais conquistas de Biden no controle do clima e impedir possíveis esforços para expandir programas sociais para incluir subsídios para creches para que mais pais possam ter empregos, por exemplo.

A reação republicana contra o aumento da autoridade de empréstimos de Washington no próximo ano sem grandes cortes de gastos também começou a se materializar. Um Congresso controlado pelos republicanos também pode bloquear a ajuda à Ucrânia, embora analistas digam que é mais provável que diminuam ou reduzam o fluxo de defesa e assistência econômica.

O líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, esperava comemorar uma vitória retumbante que o levaria ao cargo de orador principal.

