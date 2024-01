Semana começa com ataques aéreos israelenses em Gaza

Apoie o 247

247 - A guerra de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza entra em seu 115º dia. Dezenas de civis, na sua maioria crianças e mulheres, foram mortos e outros ficaram feridos na sequência do bombardeio israelense em múltiplas áreas na Faixa de Gaza, informa a agência palestina WAFA.

Fontes médicas relataram que o jornalista Issam Al-Lulu, juntamente com a sua esposa e dois filhos, foram mortos num ataque aéreo israele se contra a cidade de Al-Zawaida, no centro da Faixa de Gaza. Isto eleva para 121 o número total de jornalistas mortos desde o início da agressão.

A força militar israelense realizou ataques aéreos intensos e violentos contra o bairro de Al-Zaytoun, ao sul da cidade de Gaza, e a área de Tal Al-Hawa, a oeste da cidade, resultando na morte de várias pessoas e causando múltiplos feridos.

No início da noite do domingo (28), passada, pelo menos 23 civis foram mortos e outros ficaram feridos num ataque aéreo israelita que teve como alvo uma casa habitada pertencente à família Al-Mutwi, a oeste do campo de Nuseirat, na Faixa central.

Enquanto isso, caças israelitas bombardearam uma casa a oeste de Al-Zawaida, na região central, resultando na morte de 14 pessoas e no ferimento de várias outras.

Fontes médicas afirmaram que a ocupação cometeu 38 massacres na Faixa de Gaza durante as últimas 48 horas, matando 350 pessoas, das quais pelo menos 24 foram mortas no bombardeamento contínuo de Khan Yunis, no sul de Gaza.

O número de pessoas mortas desde o início da agressão a Gaza, em 7 de Outubro, aumentou para 26.422. Pelo menos 65.087 pessoas ficaram feridas.

