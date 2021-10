Senado dos EUA aprova extensão de teto da dívida para US$ 480 bilhões, evitando incumprimento

A medida é uma solução de curto prazo, que prevê o aumento do limite da dívida para cerca de US$ 480 bilhões (R$ 2,6 trilhões) até 3 de dezembro. Os legisladores deverão assim garantir a continuação do financiamento do governo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Agência Sputnik - Nesta quinta-feira (7), o Senado dos EUA aprovou a lei de aumento temporário do limite da dívida federal até início de dezembro, evitando um possível incumprimento por parte dos órgãos do governo.

Um total de 50 senadores democratas e independentes apoiou o aumento do teto da dívida federal, 48 republicanos votaram contra.

A medida é uma solução de curto prazo, que prevê o aumento do limite da dívida para cerca de US$ 480 bilhões (R$ 2,6 trilhões) até 3 de dezembro. Os legisladores deverão assim garantir a continuação do financiamento do governo.

PUBLICIDADE

Agora a lei passou à Câmara dos Representantes e, depois, deve ser assinada pelo presidente Joe Biden. A porta-voz da Casa Branca disse que Biden assinará a lei logo que seja aprovada pelo Congresso.

O Senado, de acordo com a orientação partidária, votou pelo aumento do teto da dívida em US$ 480 bilhões até 3 de dezembro. Os republicanos Blackburn e Burr não votaram. A lei agora segue para a Câmara dos Representantes, antes do prazo final de 18 de outubro.

PUBLICIDADE

Se o teto da dívida não tivesse sido aumentado, teria sido a primeira vez que os Estados Unidos entravam em incumprimento de pagamento da dívida. Suas consequências poderiam ter causado um colapso da economia norte-americana e potencialmente impactar a economia global.

O incumprimento nunca aconteceu, mas tal possibilidade é amplamente usada para negociações políticas no Congresso. Anteriormente, os republicanos tinham bloqueado no Senado a proposta de estender o teto da dívida devido às diferenças políticas com os democratas.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: