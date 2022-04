Senado dos EUA aprova medidas comerciais e energéticas para punir a Rússia

Apoie o 247

247, com PressTV - Na quinta-feira, o Senado dos Estados Unidos votou por 100 a 0 a favor da medida que remove o status de Relações Comerciais Normais Permanentes da Rússia, segundo a Reuters.



Pouco depois de aprovar esta medida, o Senado aprovou o projeto de lei de energia, também por 100-0.



Os dois projetos foram então enviados à Câmara dos Deputados, onde provavelmente serão aprovados ainda nesta quinta-feira. O presidente dos EUA, Joe Biden, assinará os projetos de lei.



O governo Biden também disse que imporá novas sanções à Rússia nesta semana, incluindo a proibição de novos investimentos e sanções a funcionários do governo russo e seus familiares.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres na terça-feira que as sanções estavam sendo coordenadas com o G7 e a União Europeia.



Ela disse que as sanções também terão como alvo instituições financeiras de propriedade russa e empresas estatais.



Ela disse que as sanções são uma resposta às recentes atrocidades da Rússia em Bucha, uma cidade perto da capital ucraniana de Kiev, e outros atos de violência na Ucrânia. A Rússia nega ter cometido o massacre em Bucha.



Os países ocidentais aplicaram sanções sem precedentes à Rússia desde que o presidente Vladimir Putin declarou uma ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.



As novas medidas foram propostas depois que as tropas ucranianas começaram a mostrar aos jornalistas cadáveres do que eles dizem ser civis mortos pelas forças russas em Bucha e outras cidades próximas a Kiev.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen acusou Moscou de “travar uma guerra cruel e implacável, também contra a população civil da Ucrânia”, dizendo que o bloco precisava “suportar a máxima pressão neste ponto crítico”.



A Rússia negou quaisquer mortes de civis, dizendo que as imagens falsas foram produzidas por forças ucranianas e que as mortes ocorreram depois que soldados russos saíram das áreas.



"É simplesmente um show bem dirigido, mas trágico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. "É uma falsificação destinada a denegrir o exército russo. E não vai funcionar."

Ele também disse que o Kremlin exortou a comunidade internacional: "desligue-se dessas percepções emocionais e pense com a cabeça. Compare os fatos e entenda a falsificação monstruosa com que estamos lidando".

O governo Biden impôs duras sanções econômicas e bancárias à Rússia em resposta às ações militares russas na Ucrânia.

Biden disse que as sanções limitariam a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares, euros, libras e ienes.

O presidente dos EUA afirmou que a única outra alternativa às sanções seria iniciar uma “Terceira Guerra Mundial”.

O presidente Putin disse no início deste mês que as sanções ocidentais à Rússia eram semelhantes a uma declaração de guerra.

