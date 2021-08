Senado dos EUA aprova pacote de infraestrutura de US$ 1 tri

Reuters - O Senado dos EUA aprovou nesta terça-feira (10) um pacote de infraestrutura de US$ 1 trilhão, que é uma das principais prioridades do presidente dos EUA, Joe Biden, em uma vitória bipartidária que pode fornecer o maior investimento do país em décadas em estradas, pontes, aeroportos e hidrovias.

A votação foi de 69-30, com 19 republicanos votando a favor. Imediatamente após a conclusão da votação, os senadores avançaram com um pacote de gastos de US $ 3,5 trilhões que os democratas planejam aprovar sem votos republicanos.

Pesquisas mostram que o esforço para renovar a infraestrutura dos EUA, elaborado ao longo de meses por um grupo bipartidário de senadores, é amplamente popular entre o público.

O projeto ainda precisa ir para a Câmara dos Representantes.

"Boas notícias, pessoal: o Acordo Bipartidário de Infraestrutura foi oficialmente aprovado pelo Senado", disse Biden no Twitter. "Espero que o Congresso o envie para minha mesa o mais rápido possível, para que possamos continuar nosso trabalho de reconstruir melhor."

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, espera também ter os votos para aprovar a resolução orçamentária estabelecendo as bases para US$ 3,5 trilhões a serem gastos em saúde, mudança climática e outras prioridades de Biden.

"Quando o Senado é disputado com as mãos abertas, em vez de com os punhos fechados, os senadores podem realizar grandes coisas", disse Schumer pouco antes do início da votação.

O Congressional Budget Office (CBO), órgão apartidário, disse na quinta-feira (5) que o projeto de infraestrutura aumentaria os déficits orçamentários federais em US$ 256 bilhões em 10 anos -- uma avaliação rejeitada pelos negociadores que disseram que a CBO estava subestimando quanta receita o programa geraria.

