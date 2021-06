Senado dos EUA aprova pacote de US$ 250 bi para competir com China em inovação

Projeto vai ao encontro do plano da Casa Branca de concorrer com a China edit

247 - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (8) um projeto de lei de US$ 250 bilhões que tem como objetivo impulsionar os gastos do governo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia em meio à crescente competição com a China.

A proposta foi aprovada com 68 votos favoráveis e 32 contrários, informa o UOL.

