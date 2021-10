Senado dos EUA aprova projeto de lei para aumentar o teto da dívida federal até o início de dezembro e impedir calote

A medida permitirá que o governo pague suas contas até 3 de dezembro. Sem a ação do Congresso para aumentar o limite da dívida de US$ 28,4 trilhões, o Departamento do Tesouro diz que poderia ficar sem dinheiro até 18 de outubro. edit

Sputnik - O Senado dos EUA aprovou um projeto de lei para aumentar temporariamente o teto da dívida federal até o início de dezembro.

A votação quebrou principalmente as linhas partidárias, com todos os 50 senadores democratas e independentes votando a favor da medida e 48 dos 50 senadores republicanos votando contra a medida.

Os 11 senadores republicanos que encerraram a obstrução de 60 votos foram Roy Blunt do Missouri, John Barrasso do Wyoming, Shelley Moore Capito da Virgínia Ocidental, Susan Collins do Maine, John Cornyn do Texas, Mitch McConnell do Kentucky, Lisa Murkowski do Alasca, Rob Portman de Ohio, Mike Rounds de South Dakota, Richard Shelby de Alabama e John Thune de South Dakota.

O senador republicano da Carolina do Norte Richard Burr não votou.

A medida para elevar o teto da dívida evita que os EUA deixem de pagar suas dívidas.

No entanto, a medida é apenas uma solução de curto prazo: os EUA acumularão cerca de US $ 480 bilhões em dívidas até 3 de dezembro. Em breve, os legisladores entrarão em ação para financiar o governo e, provavelmente, aumentar o teto da dívida mais uma vez.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, acredita que ter um teto de dívida é "cada vez mais prejudicial para a América" ​​e que "levou a uma série de conflitos politicamente perigosos que fizeram com que os americanos e os mercados globais questionassem se os Estados Unidos levam ou não a sério o pagamento de suas contas. É flertar com uma crise auto-infligida".

Se o teto da dívida não tivesse sido aumentado, teria sido a primeira vez que os EUA não pagariam seus empréstimos. As consequências disso poderiam levar ao colapso da economia dos Estados Unidos e, potencialmente, impactar também a economia global.

O calote em si nunca aconteceu, mas a ameaça disso é amplamente usada para barganhas políticas no Congresso. Republicanos e democratas estão cientes das terríveis consequências de não aumentar o teto da dívida dos EUA nessas situações e usam a enormidade dos votos para obter concessões nas negociações.

O projeto agora vai para a Câmara para aprovação antes de ser assinado pelo presidente Joe Biden. Ele endossará o aumento do teto da dívida nacional logo após sua aprovação pelo Congresso, garantiu a Casa Branca.

